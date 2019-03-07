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Afrin'de bombalı saldırı!

Afrin'de EYP infilak ettirildi. Patlama sırasında maddi hasar meydana gelirken, ölen veya yaralanan olmadı. ÖSO güvenlik birimleri, saldırıyı YPG/PKK'nın gerçekleştirme ihtimali üzerinde duruyor.

07 Mart 2019 Perşembe 13:59
Afrin'de bombalı saldırı!

Afrin'in güneyindeki Turanda ve Basuta köylerini bağlayan kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu bölgede maddi hasar oluştu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

YPG/PKK üzerinde duruluyor

Olay yerinde incelemelerde bulunan Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in işlek bir caddesinde 21 Şubat'ta bombalı araç infilak ettirilmiş, bir çocuk ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı.

Önceki gün de Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçe merkezindeki işlek bir sokakta park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirilmiş, 8 sivil yaralanmıştı.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla Afrin başta olmak üzere muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri hedef almaya devam ediyor.

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:59
  1. Ordu
  2. Afrin
  3. bombalı saldırı
  4. EYP

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