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Afrin şehidi Akpınar adına, Etiyopya'da su kuyusu açıldı

Afrin'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar ismine, Etiyopya'da su kuyusu açıldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:28
Afrin şehidi Akpınar adına, Etiyopya'da su kuyusu açıldı

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar adına, Etiyopya'da su kuyusu açıldı.

Şehidin, ailesine bağlanan maaşın yüzde 10'unu vasiyet ettiği, Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez'in girişimleriyle, Etiyopya Oromia bölgesi Weliso şehrinde açılan su kuyusuna Ömer Bilal Akpınar ismi verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in adına da Afrika'da yetimhane açılmasına öncülük eden Söylemez, Filistin ve Suriye başta olmak üzere yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmalarıyla tanınıyor.

Söylemez, su kuyusunu açtıklarını belirterek, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) okuyan Afrikalı öğrencilerin vefa borcu ve şükranlarını iletmek için, şehidin mezarı başında dua etmek istediklerini anlatan Söylemez, "Şehidimizin gerek okulundan gerek görev yaptığı yerlerden arkadaşlarının çok büyük bağışları oldu. Ömer Bilal Akpınar'ın bereketi Türkiye'nin dışına taştı. Onun adını Afrika'larda yaşatıyoruz. Allah onun adını dünyaya duyurdu" dedi.

Söylemez, su kuyusunun açıldığı bölgede insanların bir saat yol kat ederek çamurlu suyu içtiklerini hatırlattı.

"Orada yağmurlar bir iki ay yağıyor, o su birikintilerinden insanlar pis suyu içiyorlar. Arıtma yok, temiz su yok. Allah'ın izniyle orada açmış olduğumuz su kuyularıyla temiz suya kavuşuyor hem de yürümekten kurtuluyorlar. Kuyunun açıldığı 160 haneli bir köydü, bu köyde 6 yıldır hiç kurban da kesilmemiş. Biz orada kurban da kestik. Çok sevindiler, yine Kurban Bayramı'nda 160 haneye kurban bağışı göndereceğimi taahhüt ettim."

Su kuyusu açtırmak isteyenlerin, tek başına ya da birkaç kişiyle girişimde bulunabileceğini anlatan Söylemez, "Bir kuyunun maliyeti 3-4 bin dolar olarak değişiyor. Bazı bölgelerde 20 metrede su çıkabiliyor, bazı bölgelerde 80 metrede" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti ortaya çıkmıştı.

Akpınar, şehit olmadan önce 10 Ocak'ta ailesine iletilmek üzere bir arkadaşına gönderdiği mesajda, şunları kaydetmişti:

"Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş Haç ile Hilal'in, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a (eşi) söyleyin üzülmesinler kesinlikle. Hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir, üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra Teyze'nin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."

Şehit Akpınar'ın ayrıca FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in adına açılan yetimhaneye de bağışta bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:28
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