Afrika’nın Fransızları Fransa’ya kazandırdı

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Bir taraftan ırkçı yaklaşımlarla Müslümanlara ve Afrika kökenli göçmenlere ayrımcılık uygulayan Fransa, dışladığı Afrikalı göçmenlerin futboldaki başarısıyla Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı. İşte Fransa milli takımında oynayan Afrika kökenli dünya çapında 15 yıldız oyuncu

Dünya yıldızı 15 oyuncu

Milli takım kadrosunda yer alan Steve Mandada, PSG'den Presnel Kimpembe ve orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ise Kongolu.Dünya Kupası'nda Belçika'yla oynanan karşılaşmada takımını finale çıkaran golü atan Samuel Umtiti ise Kamerun doğumlu. Paris-Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, göçmen bir ailenin çocuğu. Mbappe'nin babası Kamerunlu, annesi ise Cezayirli.

Barcelonalı futbolcu Ousmane Dembele'nin annesi Moritanyalı, babası da Nijeryalı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da mücadele eden Paul Pogba ise Gine asıllı. Öte yandan yine Paris'te dünyaya gelen milli takımın orta saha futbolcusu N'Golo Kante'nin annesi ve babası Malili. Aynı şekilde Fransa'nın Troyes kentinde 1992'de hayata gözlerini açan ve Monaco'da forma giyen Djibril Sidibe de Mali asıllı.

Kadrodaki diğer futbolculardan Benjamin Mendy Senegal, Blaise Matuidi Angola, Corentin Tolisso Togo, Thomas Lemar Guadeloupe ve Nijerya, Adil Rami Fas, Nabil Fekir ise Cezayir asıllı.

Finalde forma giyebilirlerdi

Cezayir ve Senegal Milli Takımı’nı seçmeleri durumunda Afrika Kupası finalinde yer alabilecek yıldız futbolcular ise Nabil Fekir ( Cezayir ), Benjamin Mendy ( Senegal )

Fransa'nın ilk kez Dünya Kupası'nı kazandığı 1998 yılında Paris'te dünyaya gelen ve henüz 19 yaşında Dünya Kupası'nı kaldırma şansı bulan Kylian Mbappe, göçmen bir ailenin çocuğu. Mbappe'nin babası Kamerunlu, annesi ise Cezayirli.