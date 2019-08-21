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Afrika'nın BMGK geçici üyesi adayı Kenya

Afrika Birliği, 2021-2022 döneminde BMGK'nin geçici üye adayı olarak Kenya'yı seçti

21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:04
Afrika'nın BMGK geçici üyesi adayı Kenya

ANKARA (AA) - Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2021-2022'de Afrika Grubu'nu temsil edecek tek aday olarak Kenya'yı gösterme kararı aldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da kapalı oturumda yapılan oylamada, Kenya ile Cibuti Afrika'yı 2021-2022'de BMGK'de temsil edecek aday olmak için yarıştı.

AfB'nin 55 üyesinden 51'inin katıldığı oylamada Nairobi oyların 37'sini alırken, Cibuti 13'ünü aldı.

Kenya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Nairobi'nin zaferini duyurdu.

Addis Ababa'da 5 Ağustos'ta yapılan ilk oylamada Kenya, aday olarak seçilmek için gerekli 3'te 2 çoğunluğu sağlayamamıştı.

- BMGK'nin geçici üyeleri 2 yıl görev yapıyor

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BMGK'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor. Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

BMGK üyeliğine seçilmek için 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:04
  1. Afrika
  2. BMGK
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