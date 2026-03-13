  • İSTANBUL
İsrail o ülkede üniversiteyi vurdu!
Dünya

İsrail o ülkede üniversiteyi vurdu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İsrail o ülkede üniversiteyi vurdu!

İsrail ordusunun Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Lübnan Üniversitesi Fen Fakültesi’ni İHA ile hedef alması sonucu fakülte dekanı Dr. Hüseyin Bezzi ile öğretim görevlisi Prof. Dr. Murteza Sirur yaşamını yitirdi. Aynı gün Sayda’ya bağlı Erki beldesine düzenlenen saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Lübnan Üniversitesi Fen Fakültesi’ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre saldırıda Fen Fakültesi Dekanı Dr. Hüseyin Bezzi ile öğretim görevlisi Prof. Dr. Murteza Sirur hayatını kaybetti.

Bezzi ve Sirur’un saldırı sırasında fakültenin bahçesinde bulunduğu belirtildi.

 

LÜBNAN’A SALDIRI 9 ÖLÜM

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Erki beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

 

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığının tespit edildiğini duyurmuş, bunun ardından ülke genelinde hava saldırıları başlatmıştı. Beyrut’un da hedef alındığı saldırılarda İsrail, havadan ve denizden yoğun bombardıman gerçekleştirirken kara operasyonunu genişletme kararı aldığını açıklamıştı.

 

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 687’E YÜKSELDİ

Lübnan hükümetine göre 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 687’ye, yaralı sayısı ise 1768’e yükseldi. Aynı dönemde 816 bin 700 kişi barınma merkezlerine başvurdu.

