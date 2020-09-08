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Aktüel Afrikalı düşünce kuruluşundan bölge ülkelerine 3. dönem adaylık uyarısı
Aktüel

Afrikalı düşünce kuruluşundan bölge ülkelerine 3. dönem adaylık uyarısı

Merkezi Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Afrikajom, "Afrika'da demokrasinin yeni patolojileri: Hukukun üstünlüğü krizi, temsili demokrasi ve yönetişim" başlıklı rapor yayımladı - Raporda, 3. dönemine devam etmek isteyen Gine Cumhurbaşkanı Conde'ye bu kararını yeniden gözden geçirmesi, mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 3. dönem tekrar aday olmak istediği Fildişi Sahili'nde de seçimlerin ertelenmesi çağrısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 02:14:26 -
Afrikalı düşünce kuruluşundan bölge ülkelerine 3. dönem adaylık uyarısı

DAKAR (AA) - Düşünce kuruluşu Afrikajom, 3. dönemine devam etmek isteyen Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye bu kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısı yaparken, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3. dönem tekrar aday olmak istediği Fildişi Sahili'nde de seçimlerin ertelenmesi önerisinde bulundu.

Merkezi Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Afrikajom, "Afrika'da demokrasinin yeni patolojileri: Hukukun üstünlüğü krizi, temsili demokrasi ve yönetişim" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda görüşlerine yer verilen Afrikajom kurucusu Alioune Tine, raporun Batı Afrika'da halihazırda yaşanan 3. dönem adaylık krizine yoğunlaştığını kaydetti.

Tine, Gine Cumhurbaşkanı Conde ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 3. dönem adaylıklarının bölgede ciddi bir krize neden olabileceği uyarısında bulundu.

Sadece Gine ve Fildişi Sahili değil, Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi Togo, Gine Bissau, Benin, Mali ve Senegal'de de seçimlerin meşruiyetinin giderek azaldığının altını çizen Tine, Batı Afrika'daki devletlere demokrasiye zarar veren ve seçimlerin meşruiyetini azaltan uygulamaları bırakmaları çağrısı yaptı.

Tine, ECOWAS'ın, üye ülke liderlerinin görev süresinin 2 dönemle sınırlandırılmasına ilişkin özel bir zirve düzenlemesi gerektiğine vurgu yaparak, böyle bir düzenlemenin gerekli olduğuna dikkati çekti.

- Conde'ye 3. dönem adaylığını tekrar düşünmesi önerisi

Raporda da ECOWAS üyesi 15 ülkenin herbirinde yaşanan hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasinin meşruiyeti konusunda yaşanan sorunlar vurgulandı.

Gine'de genel seçimlerle yapılan anayasa değişikliği referandumunun, Benin'de de yerel seçimlerin muhalefet tarafından boykot edildiği hatırlatılan raporda, Togo'da da muhalefetin şubatta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itiraz ettiği kaydedildi.

Raporda, devletlerin giderek otokratikleşme eğilimi gösterdiği süreçte halk hareketlerinin yeni bir dinamik kazandığı ortaya kondu.

Bu toplumsal hareketlerin, geleneksel siyasi partiler tarafından değil Afrikalı genç ve sanatçıların yer aldığı gruplar tarafından oluşturulduğu vurgulanan raporda, Gine Cumhurbaşkanı Conde 3. dönem adaylık konusunu ciddi şekilde düşünmeye davet edilirken, Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan askeri cuntaya da yönetimi bir an evvel sivillere bırakması çağrısında bulunuldu.

Raporda, Fildişi Sahili'nde de seçimlerin ertelenerek şeffaf, demokratik ve barışçıl seçimler için kapsayıcı bir diyalog geliştirilmesi önerisi ortaya kondu.

Nijerya'nın da gittikçe daha büyük bir tehdit haline gelen Boko Haram terör örgütüyle mücadele için ordusunu yeniden yapılandırması gerektiğinin altı çiziler raporda, tüm düşünce suçlularının da serbest bırakılması çağrısı yapıldı.


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