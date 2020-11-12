Afrika'dan Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akını alarm veriyor

MADRİD (AA) - ŞENHAN BOLELLİ - İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na Afrika kıyılarından gelen ve son dönemde artan düzensiz göçmen akını alarm verecek boyuta ulaştı.

Afrika'dan Kanarya Adalarına düzensiz göçün rekor kırdığı 2006'daki 31 bin 678 düzensiz göçmen sayısından henüz uzak olunsa da bu yıl ocak-kasım arasında bölgeye 11 bin 409 düzensiz göçmen geldi.

İstatistiklerde, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 665'lik artış olması dikkati çekti.

Bölgedeki yerel yönetim kaynaklarının verdiği bilgilere göre düzensiz göçmenlerin çoğunun Mali, Senegal, Moritanya, Gambiya, Tunus, Gine Bissau uyruklu oldukları belirtiliyor.

Sadece 6-9 Kasım arasında 2 bin 500 düzensiz göçmen Kanarya Adaları'na geldi. Düzensiz göçmenlerin 1400'ünün gelişi, İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ve Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un bölgeye ziyaret yaptığı 6-7 Kasım'a denk geldi.

Yeni gelen düzensiz göçmenlerin çoğu Büyük Kanarya Adası'nın Arguineguin limanı yakınlarında bulunan ve mevcut durumda kapasitesinin iki katına çıkan sosyal barınma merkezinde tutuluyor.

Kanarya Adaları'nın diğer bölgelerindeki düzensiz göçmenler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı geçici olarak kapatılan bazı otellerde, öğrenci yurtlarında ya da yatakhaneye dönüştürülen otobüs garajı gibi yerlerde tutuluyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kanarya Adaları'ndaki düzensiz göçmenlerin "uygun şartlarda yaşamadığını" kabul etse de çözüm konusunda yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerini henüz karşılamıyor.



Bölgedeki düzensiz göçmenlerin durumuna ve İspanyol hükümetinin göçmen politikasına karşı en sert tepkilerden biri geçen hafta sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Büyük Kanarya Konsey Başkanı Antonio Morales Mendez'den geldi.

Mesajının sonuna Başbakan Pedro Sanchez'in Twitter adresini de ekleyen Mendez'in "Arguineguin iskelesindeki kalabalık göçmenlere insanlık dışı muameleye ve uluslararası hukuka uyulmamasına izin vermeye devam edemeyiz. İnsanlık dışı, yasa dışı." şeklindeki ifadesi dikkati çekti.

Diğer yandan Mülteciye Yardım İspanyol Komisyonu (CEAR) da adadaki düzensiz göçmen akımıyla ilgili durumu "tahammül edilemez boyutta" diye tanımladı.

Sivil toplum kuruluşu CEAR, basına yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde görülen düzensiz göçmen akınının başlıca sebebinin Kovid-19 salgınının Afrika ülkelerinde neden olduğu sosyo-ekonomik istikrarsızlığa bağlanabileceğini kaydetti.

CEAR ayrıca Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre bu yıl içinde Afrika'dan Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerden 414'ünün yolculuk sırasında teknelerin batması sonucu öldüğü bilgisini paylaştı.

Bu yıl içinde adalara ulaşan düzensiz göçmenler arasında reşit olmayan 12 çocuğun savcılık kararıyla anne ve babasından ayrıldığını, DNA testleri yapıldıktan iki ay sonra çocuklarına kavuşan aileler olduğunu kaydeden CEAR, yapılan girişimlerin ardından savcılığın bu uygulamayı kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Salgının da mevcut durumu ağırlaştırdığı, Kovid-19'un yoğun görüldüğü İspanya'da alınan önlemlerden dolayı, Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerin barınma merkezlerinde bariyerlerle ayrı ayrı tutularak, birbirleriyle temasa geçmelerinin önlenmeye çalışıldığı belirtiliyor.

- İspanyol hükümeti, düzensiz göçmenleri ülkelerine geri göndermek istiyor

İspanyol hükümeti, Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerin ikili anlaşmalarla kendi ülkelerine geri gönderilecekleri yönünde açıklamalar yapıyor.

İçişleri Bakanı Marlaska, geçen cuma düzenlediği basın toplantısında "Düzensiz göçe karşı iki öncelikli mücadele yürütüyoruz. Bunlardan biri insan trafiğini yürüten mafya gruplarıyla mücadele, diğeri de düzensiz göçmenlerin orijin ve transit ülkeleriyle iş birliği." demişti.

Aynı basın toplantısında konuşan AB İçişleri Komiseri Johansson da, "İnsan ticareti ve mafyalarla mücadele etmek için orijin ve transit ülkelerle daha yakın iş birliği ve diyalog şarttır. Kanarya Adaları'ndaki göçmen durumu, göç ve iltica konulu AB'deki yeni anlaşmanın, özellikle de paylaşılan dayanışmanın uygulanmasının önemini göstermektedir." vurgusunda bulunmuştu.

Sivil toplum kuruluşları, İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin ülkelerinde "yaşamsal garantilerinin sağlanamadığını" ileri sürerek, iade edilmelerine karşı çıkıyor.

İspanya'yı geçiş ülkesi olarak kullanan düzensiz göçmenlerin Fransa ve Almanya gibi ekonomik anlamda daha gelişmiş ve iş olanağı olan ülkelere gitmeye çalıştığı da biliniyor.