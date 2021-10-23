Afrika'daki Türk etkisinden rahatsızlar! Fransızlar Erdoğan’ı adım adım izliyor

Fransız basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Angola, Nijerya ve Togo’ya gerçekleştirdiği ziyareti yakından takip ederken, Türk SİHA’larına övgülerde bulundu.



Le Figaro gazetesinin “Erdoğan, Afrika’daki varlığını güçlendiriyor” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın 2000’li yıllarında başında “Batılı sömürgeci güçlerin” Afrika’ya ilgisinin azaldığını tespit ettiği ve öncelikle Somali ve daha sonra Libya gibi “Müslüman Afrikalı ülkelerde” varlık göstermeye başladığı belirtildi.

Erdoğan’ın Angola ve Nijerya ziyaretinde Türk silahlarını satmanın söz konusu olacağı aktarılan haberde, Türk silahlarının en önemli örneğinin Bayraktar SİHA’ları olduğu ve bu SİHA’ların 4 cephede kendini gösterdiği için Afrika’da satılabileceği belirtildi.

“Bu SİHA’lar savaşlarda hayal edilen silahtır”

Haberde, bu SİHA’ların Irak’ta Ağustos 2018’de terör örgütü PKK’nın elebaşlarından sözde KCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden’i etkisiz hale getirdiği, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’in ve “Rus paralı askerlerin” saldırısını engellediği, İdlib’de Esad rejimini hezimete uğrattığı ve Karabağ’da yaşanan sorunda Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı zafer elde etmesini sağladığı vurgulanarak, “Bu SİHA’lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır. Savaş uçaklarından 20 kat daha ucuz ve hiçbir pilotunun hayatını tehlikeye atmıyor. Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da Türk etkisinin bir vektörü haline geldiler. Erdoğan, Fransa gibi daha az güçlü ülkelere meydan okumaktan çekinmiyor” ifadeleri kullanıldı.

Fransa çok geri kaldı

Haberde, “Fransız sanayisi, SİHA üretiminde ABD, İsrail ve hatta Türkiye’nin nasıl bu kadar gerisinde kalabildi?” sorusu soruldu. Fransız SİHA tarihinin bu sorunun cevabını verdiği ifade edilen haberde, 2008’deki ilk projenin iptal edildiği, ardından projenin 2018’de Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından harekete geçirildiği ve ilk uçuşun 2028’de hedeflendiği aktarıldı.



Le Monde gazetesi, Erdoğan’ın Afrika ziyaretini, “Erdoğan Afrika’daki etkisini yaymaya çalışıyor” başlığıyla duyurdu. Gazetenin haberinde Erdoğan’ın bu ziyaretleri tamamladığında Afrika’da 30 ülkeye gitmiş olacağı kaydedildi.



Haberde, Erdoğan’ın Nijerya ve Togo ziyaretlerinde Türkiye’nin bu ülkelere SİHA satabileceği ifade edildi.



Türkiye ile Nijer’in Temmuz 2020’de savunma alanında anlaşma imzaladığı belirtilen haberde, Libya’nın Türkiye’nin Afrika’daki en bilinir başarısı olduğu vurgulandı. Türkiye’nin 20 yılda Afrika’daki elçilik sayısını 9’dan 43’e çıkardığı ve ticaret hacmini de 4 milyardan 26 milyar dolara yükselttiği belirtildi.

Türkiye'nin 43 elçiliği var

Fransız devlet radyosu RFI’nin haberinde de Erdoğan’ın Afrika ile ilişkilerini güçlendirmek istediği, ekonominin Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik ortaklığının yönlerinden biri olduğu belirtildi.



Haberde, Erdoğan’ın 30 Afrika ülkesini ziyaret ettiği ve Türkiye’nin kıtada 43 büyükelçiliği bulunduğu aktarıldı.



Türkiye’nin Etiyopya, Tunus ve Fas’a SİHA sattığı ifade edilen haberde, SİHA’lara ilişkin, “Batılı emsallerinden daha ucuz ve Çinlilerin SİHA’larından daha kaliteliler” ifadesi kullanıldı.