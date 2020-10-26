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Aktüel Afrika'da son 24 saatte 9 bin 85 kişide Kovid-19 tespit edildi
Aktüel

Afrika'da son 24 saatte 9 bin 85 kişide Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 07:56:15 -
Afrika'da son 24 saatte 9 bin 85 kişide Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 727 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 85 artarak 1 milyon 727 bin 897 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 116 artışla 41 bin 324'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 968 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti. Mısır'da 6 bin 199, Fas'ta ise 3 bin 301 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 715 bin 868'e ulaştı, bu ülkeyi 197 bin 481 vakayla Fas ve 106 bin 540 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 412 bin 173 kişi iyileşti.

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