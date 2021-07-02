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Dünya Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 5 milyon 598 bini aştı
Dünya

Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 5 milyon 598 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 5 milyon 598 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 14:53:00 -
Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 5 milyon 598 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 144 bin 159'a yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 598 bin 12 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 865 bin 918'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

 

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