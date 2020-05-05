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Afrika'da Kovid-19 vakaları 50 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:12:28 -
Afrika'da Kovid-19 vakaları 50 bine yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 50 bine yaklaştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıtada toplam vaka sayısı 47 bin 118’e yükseldi ve şu ana kadar 15 bin 587 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 1843’e ulaştı.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun.

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