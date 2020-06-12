Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı bir haftada yüzde 31 arttı

ABUJA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son bir haftada yüzde 31 arttığını açıkladı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, "Afrika kıtasındaki vaka sayısı dünya geneline göre az olmasına rağmen oranlar gün geçtikçe artıyor. Afrika'da hükümetlerin Kovid-19'a karşı aldığı önlemler salgının yayılmasını önlüyor ancak yine de dikkat etmek ve tetikte olmak gerekir." diye konuştu.

Son bir haftada en hızlı Kovid-19 vaka artışı Moritanya, Etiyopya, Güney Sudan ve Zimbabve'de yaşandı.

DSÖ'ye göre kıta genelindeki vaka sayısı 200 bini geçerken 5 bin 600'den fazla insan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 213 bini geçti, 5 bin 734 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 70'i Cezayir, Mısır, Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Sudan'da kaydedildi. Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.







