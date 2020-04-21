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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 500'ü aştı

2020-04-21 17:01:03 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 500'ü aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 23 bin 500'ü geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabında yer alan açıklamada, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1230 yeni vaka tespit edildiği, böylelikle virüsün bulaştığı kişi sayısının 23 bin 505'e yükseldiği bildirildi.

Kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1158'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 5 bin 833 olduğu ifade edildi.

Afrika kıtasında virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkeler Cezayir ve Fas olurken, en fazla vakanın görüldüğü ülkeler ise Güney Afrika ve Mısır oldu.

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