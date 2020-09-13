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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 350 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 350 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 11:44:08 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 350 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 350 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 494 artarak 1 milyon 352 bin 693 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 146 artışla 32 bin 556'ya ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 427 ölümle Güney Afrika, 5 bin 627 ölümle Mısır, 1605 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 648 bin 214, bu ülkeyi 100 bin 856 vaka ile Mısır ve 84 bin 435 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 96 bin 779 kişi ise iyileşti.

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