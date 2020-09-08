  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 312 bine yükseldi
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 312 bine yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 07:43:14 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 312 bine yükseldi

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 312 bin 183 oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 931 artarak 1 milyon 312 bin 183'e yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 218 artışla 31 bin 575'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 5 ölümle Güney Afrika, 5 bin 541 ölümle Mısır, 1562 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 639 bin 362 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 100 bin 41 vaka ile Mısır ve 73 bin 780 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 1 milyon 49 bin 529 kişi ise iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde
Ekonomi

Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay bulunan doğal gaz keşfine ilişkin, Türkiye'nin doğal gaz ..
Fener Rum Patriği'nden küstah açıklama
Gündem

Fener Rum Patriği'nden küstah açıklama

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının yankıları sürüyor. Ayasofya ve Kariye'nin camiye çevrilmesine gerek olmadığını ileri süren İsta..
İsrail'le anlaşan BAE'ye sert uyarı! 'Girişim olursa cevap vereceğiz'
Dünya

İsrail'le anlaşan BAE'ye sert uyarı! 'Girişim olursa cevap vereceğiz'

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) uyararak, ‘’Mossad veya ona bağlı yapılar, İran ve bölgede gizli veya a..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı