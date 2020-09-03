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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 273 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 273 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 07:55:56 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 273 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 273 bin 213'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 796 artarak 1 milyon 273 bin 213 oldu. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 266 artışla 30 bin 370'e ulaştı. Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 389 ölümle Güney Afrika, 5 bin 461 ölümle Mısır, 1523 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 630 bin 595, bu ülkeyi 99 bin 280 vaka ile Mısır ve 65 bin 453 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 1 milyon 11 bin 64 kişi ise iyileşti.

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