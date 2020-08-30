  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 240 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 240 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 07:53:45 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 240 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 241 bin 912'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 547 artarak 1 milyon 241 bin 912 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 331 artışla 29 bin 472'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 981 ölümle Güney Afrika, 5 bin 376 ölümle Mısır, 1491 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 622 bin 551, bu ülkeyi 98 bin 497 vaka ile Mısır ve 60 bin 56 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 972 bin 908 kişi ise iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül
Teknoloji

Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excel..
Altını olanlar dikkat: Gram altın...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Gram altın...

Koronavirüsteki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları hakkında vatandaşlar Altın çıkacak mı? Altın düşecek mi? gibi soruların yanıtlarını ..
Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var
Gündem

Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var

Türkiye-İran sınırında Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit old..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı