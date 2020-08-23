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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 180 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 180 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 12:08:21 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 180 bini aştı
ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 182 bin 866'ya yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 64 artarak 1 milyon 182 bin 866 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 267 artışla 27 bin 641'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 12 bin 987 ölümle Güney Afrika, 5 bin 243 ölümle Mısır, 1424 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 607 bin 45, bu ülkeyi 97 bin 237 vaka ile Mısır ve 51 bin 905 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 902 bin 745 kişi ise iyileşti.
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