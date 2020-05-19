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Dünya

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 800'ü aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 800'ü geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:54:00 -
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 800'ü aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 800'ü geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 70 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 2 bin 834 oldu.

Kıtada vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 500'den fazla artarak toplamda 88 bin 172'ye yükselirken iyileşenlerin sayısı 33 bin 863 oldu.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı Mısır'da 645, Cezayir'de 555, Güney Afrika'da 286, Fas ve Nijerya'da 192, Kamerun'da 140, Sudan'da 105’e yükseldi.



 

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