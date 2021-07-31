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Dünya Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 7 milyona dayandı
Dünya

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 7 milyona dayandı

Worldometers'in verilerine göre; Afrika'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 6 milyon 730 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 16:27:00 -
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 7 milyona dayandı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyon 730 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 169 bin 701'e çıktı.

Vaka sayısı 6 milyon 730 bin 147'ye, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 875 bin 540'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Afrika'da ihtiyaç duyulan Kovid-19 aşısının sadece yüzde 10'u kıtaya ulaşırken 1,3 milyarı aşan nüfusuyla kıtanın yüzde 2'si tamamen aşılanabildi.

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