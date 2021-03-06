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Dünya Afrika'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Afrika'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 977 bin 300'e, ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 16:18:00 -
Afrika'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 3 milyon 977 bin 300'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 540 bin 341'e ulaştı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye çıktı. Kıta genelinde Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya, ve Zimbabve'de kitlesel aşılama başladı.

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