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Dünya Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu
Dünya

Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu

Afrika'da yeni tip koronavirüs vaka sayıları 10 milyona yaklaşırken aşılananların oranı yüzde 9'da kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 20:15:00 -
Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu

Güney Afrika ülkelerinde Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artışın görüldüğü kıtada, hastalığa yakalananların sayısı 9 milyon 911 bine ve ölenlerin sayısı ise 229 bin 644'e çıktı.

Şimdiye dek 543 milyon doz aşının ulaştığı kıtada uygulanan aşı sayısı 309 milyona ulaştı. Tam aşı olanların nüfusa oranı yüzde 9,11 iken, tek doz aşı olanlarda oran yüzde 13,65'e yükseldi.

Pek çok ülkede aşılamaya katılımın düşüklüğü nedeniyle aşıların çöpe gitme riski bulunurken, bazı ülkeler ise aşılamada dünya ortalamasının üstüne çıkmayı başardı.

Yaklaşık 12,6 milyon nüfuslu Ruanda'da 13,1 milyon dozdan fazla aşı yapılarak halkın yüzde 41'i tam aşılandı.

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