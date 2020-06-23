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Dünya

Afrika’da iki ülke birbirine girdi

Sudan ordusu, Etiyopya güçlerinin, iki ülke sınır hattında yer alan Faşka bölgesinde Sudan askerlerine yönelik saldırısına karşılık verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 04:40:00 -
Afrika’da iki ülke birbirine girdi

Sudan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde Etiyopya ordusunun bazı güçlerinin, Faşka bölgesinde Atbera Nehri'nin doğu kıyısındaki El Enfal mevkisinde Sudan güçlerine yönelik saldırısına karşılık verildiği ifade edildi.

Sudan topraklarına giren Etiyopya güçlerine yapılan karşı saldırı sonucu, Etiyopya askerlerinin ağır kayıplar vererek bölgeden uzaklaştığı aktarıldı.

Açıklamada, iki ülke askeri yetkililerinin diyaloğu sürdürme ve itidalli davranma konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.

Kadarif Valisi Tuğgeneral Nasreddin Abdulkayyum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya güçlerinin pazar günkü saldırısında bir Sudan askerinin hafif yaralandığını bildirmişti.

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Yorumlar

Hadra

Siyonizm Rahat durur mu Fitneyi yayaycak ve Endirek(dolaylı-Hileli- Piyonlarını kullanarak) işgale ,Sömürüye başlayacak (İsrail,ABD, AB ülkeleri), Yen Enerji,Petrol vb yerlerin İşgal Planları
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