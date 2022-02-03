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Yaşam Afrika'da hafızlık eğitimi alan gençlere yardım
Yaşam

Afrika'da hafızlık eğitimi alan gençlere yardım

Nijer'in başkenti Niamey'de hafızlık eğitimine devam eden 2 bin 560 genç yardım ve hediyelerle mutlu oldu

Yeniakit Publisher
2022-02-03 16:18:00 - 2022-02-03 16:21:27
Afrika'da hafızlık eğitimi alan gençlere yardım

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, Afrika'da hafızlık eğitimi alan genç öğrencilere kıyafet ve gıda yardımında bulundu, Kur'an-ı Kerim ve Bursaspor forması hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nijer'in başkenti Niamey'de hafızlık eğitimine devam eden 2 bin 560 genç yardım ve hediyelerle mutlu oldu.

Gönderilen hediyeleri alan hafız adayları, çektikleri video ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkürlerini iletti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dündar, Afrika'nın en büyük ülkelerinden Nijer'in 25 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inin Müslümanlardan oluştuğunu belirtti.

Nijer'in, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden olduğunu ifade eden Dündar, şunları kaydetti:

"Bizler, ülkede eğitim gören hafız adaylarının Kur'an-ı Kerim ihtiyacı olduğunu öğrendikten sonra Hayrat İnsani Yardım Derneği ile irtibata geçtik. Başkent Niamey'de hafızlık eğitimi veren merkezlerde eğitim gören 2 bin 560 Nijerli hafız adayı kardeşimize başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, Bursaspor forması ve yiyecek yarımında bulunduk. Onların ihtiyaçlarını karşılamaktan ve de Kur’an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile taşıyacak hafız kardeşlerimize yardımcı olmaktan dolayı bizler de en az onlar kadar mutluyuz. Kendilerine bundan sonraki eğitimlerinde başarılar diliyorum."

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