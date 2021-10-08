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Dünya Afrika'da dehşete düşüren koronavirüs bilançosu
Dünya

Afrika'da dehşete düşüren koronavirüs bilançosu

Afrika'da, yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı, 8 milyon 448 bin 532 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213 bin 784'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 16:53:00 -
Afrika'da dehşete düşüren koronavirüs bilançosu

Afrika'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı, 8 milyon 448 bin 532 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 784'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 448 bin 532 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 731 bin 730'a yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

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