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Dünya Afrika'da büyük başkaldırı! Mali'de Fransızca resmi dil olmaktan çıktı
Dünya

Afrika'da büyük başkaldırı! Mali'de Fransızca resmi dil olmaktan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 11:07:00 -
Afrika'da büyük başkaldırı! Mali'de Fransızca resmi dil olmaktan çıktı

Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu. Yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıkıyor.

Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu. Yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıkıyor.

Mali'de 18 Haziran'da yapılan halk oylamasında yüzde 96,91 "evet" oyuyla kabul edilen ve anayasa mahkemesinin de kabul ettiği yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıkıyor.

Yeni anayasa metnine göre Fransızca bundan böyle çalışma dili olarak kullanılacak. Ülkede konuşulan 13 ulusal dil de resmi dil statüsü alacak.


Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu.

Yaklaşık 70 yerel dilin konuşulduğu ülkede 1982'de çıkarılan kararname ile "Bambara", "Bobo", "Bozo", "Dogon", "Fulanice", "Maure", "Miniyanka", "Malinke", "Sarakole", "Sonrhai", "Senoufo", "Khassonke" ve "Tamashek" dilleri ulusal dil statüsü almıştı.
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