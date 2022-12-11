Afrika ülkesinden ATAK Helikopteri açıklaması

Mareşal İsiaka Oladayo Amao, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin iç güvenlik mekanizmasını desteklemek üzere 54 kadar savaş uçağı, taarruz helikopteri ve İHA teslim alacağını belirtti.

Mareşal Amao, "Türkiye’den T129 ATAK Taarruz Helikopteri alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Nijerya’nın, Türkiye’den 6 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile belirsiz miktarda Bayraktar TB2 SİHA tedarik edeceği duyurulmuştu. Nijerya ile Türkiye arasında 2021 yılı içerisinde imzalanan ‘Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması’, böylelikle ilk meyvelerini vermeye başladı.

T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri sipariş eden üçüncü yabancı ülke olan Nijerya, Filipinler’in ardından ATAK’ın ikinci yurt dışı kullanıcısı olacak. Yüksek irtifa ve sıcaklık testlerinde rekor kıran ATAK helikopteri, bu anlamda Afrika kıtası için de oldukça uygun bir platform olarak nitelendiriliyor. Şu ana kadar ATAK helikopteri için 100 adetten fazla kesin sipariş alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bunların yaklaşık 80 adetlik kısmını teslim etti. Şirket halihazırda Kahramankazan’daki tesislerinde üretime devam ediyor.

ATAK ve Bayraktar TB2 SİHA ile birlikte Nijerya’nın, Roketsan üretimi; CİRİT Lazer Güdümlü Füze, MAM-L ve MAM-C mühimmatlarını da tedarik edeceği üzerinde duruluyor.

T129 ATAK Helikopteri

T129 ATAK; 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 16 adet Roketsan CİRİT Füzesi, 8 adet L-UMTAS veya UMTAS Füzesi, 8 adet Stinger Füzesi veya 76 adet 70 milimetrelik roketle teçhiz edilebilmektedir.

Helikopter gücünü, her biri 1.373 shp’lik iki adet LHTEC-CTS800-4A Turboşaft Motoru’ndan almaktadır. Azami 281 km/sa hıza ulaşabilen helikopter; 3 saat havada kalış süresine, 537 kilometre menzile ve 15.000ft irtifa tavanına sahiptir.

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