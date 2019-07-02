Afrika ülkesinde orduya saldırı! 18 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijer'de orduya ait bir karargaha düzenlenen saldırı sonucu 18 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.02 Temmuz 2019 Salı 16:06
Nijer’in Mali sınırında orduya ait bir karargaha yönelik saldırıda 18 askerin öldüğü bildirildi.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, teröristler Mali sınırındaki Inates kentinde bulunan karargaha dün öğleden sonra saldırı düzenlendi.
4 askerden de haber alınamıyor
Karargah yakınında bomba yerleştiren teröristler 2 aracı imha etti ve askerlere ateş açtı. Olayda 18 asker yaşamını yitirdi, 4 askerden ise haber alınamıyor.
Saldırıda 10'dan fazla askeri araç da çalındı.
Ülkenin Mali sınırına birkaç kilometre mesafedeki Tillaberi bölgesinde Tongo-Tongo kentinde, devriye görevi yapan 52 kişilik askeri birliğe mayıs ayında teröristlerce saldırı düzenlenmiş 29 asker yaşamını yitirmişti.
Fransa'nın 4 bin askeri bulunuyor
Nijer ordusu ülkenin batısında DAEŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerle mücadele ediyor.
Öte yandan bölgede terörle mücadele adı altında Fransa’nın 4 binin üzerinde askeri bulunuyor.
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