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Afrika ülkesinde orduya saldırı! 18 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijer'de orduya ait bir karargaha düzenlenen saldırı sonucu 18 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 16:06
Afrika ülkesinde orduya saldırı! 18 ölü

Nijer’in Mali sınırında orduya ait bir karargaha yönelik saldırıda 18 askerin öldüğü bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, teröristler Mali sınırındaki Inates kentinde bulunan karargaha dün öğleden sonra saldırı düzenlendi.

4 askerden de haber alınamıyor

Karargah yakınında bomba yerleştiren teröristler 2 aracı imha etti ve askerlere ateş açtı. Olayda 18 asker yaşamını yitirdi, 4 askerden ise haber alınamıyor.

Saldırıda 10'dan fazla askeri araç da çalındı.

Ülkenin Mali sınırına birkaç kilometre mesafedeki Tillaberi bölgesinde Tongo-Tongo kentinde, devriye görevi yapan 52 kişilik askeri birliğe mayıs ayında teröristlerce saldırı düzenlenmiş 29 asker yaşamını yitirmişti.

Fransa'nın 4 bin askeri bulunuyor

Nijer ordusu ülkenin batısında DAEŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerle mücadele ediyor.

Öte yandan bölgede terörle mücadele adı altında Fransa’nın 4 binin üzerinde askeri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:06
  1. Ordu
  2. Nijer’in Mali sınırı
  3. Inates kenti
  4. Tongo-Tongo kenti
  5. DAEŞ
  6. El Kaide
  7. Fransa

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