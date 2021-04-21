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Dünya Afrika ülkesinde okula silahlı baskın: Öğrenciler kaçırıldı
Dünya

Afrika ülkesinde okula silahlı baskın: Öğrenciler kaçırıldı

Nijerya'da bir üniversiteye yapılan silahlı baskında öğrencilerin kaçırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 15:08:00 - 2021-04-21 15:09:29
Afrika ülkesinde okula silahlı baskın: Öğrenciler kaçırıldı

Nijerya’da polis tarafından yapılan açıklamada, dün akşam Kaduna eyaletindeki bir özel üniversiteye silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Eyalet polisi sözcüsü Mohammed Jalige yerel saatle 20.35 sıralarında Greenfield Üniversitesi’ne düzenlenen saldırıda çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını ifade etti. Kaçırılan öğrenci sayısının henüz netleştirilmediğini aktaran Jalige, arama ve kurtarma operasyonunun başlatıldığını kaydetti.

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