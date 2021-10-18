  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afrika ülkesinde kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Afrika ülkesinde kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 22:44:00 -
Afrika ülkesinde kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Sokoto Eyalet Hükümeti Sözcüsü Muhammad Bello, yaptığı açıklamada, kimliğini henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Goronyo bölgesindeki pazar yerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Bello, "Saldırıda ölü sayısından emin değiliz ama en az 30 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Bello, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da, 10 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti!
Siyaset

Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti! "Birader adayımız sen değilsin"

Sosyal medyanın gazıyla İBB Başkanlığına seçtirilen ve göreve geldiği günden bu yana hizmet etmek yerine, muhalefet etmeye kalkışan Ekrem İm..
Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Erdoğan harekete geçti
Gündem

Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Erdoğan harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddialarına ilişkin Ankara Cum..
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Fiyatlar 2 katına çıktı
Ekonomi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Fiyatlar 2 katına çıktı

Yatırım yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi olan arsa, her zamanki gibi trendini koruyor. Bazı illerimizde fiyatların iki katına çıkması ise ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay