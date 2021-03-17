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Dünya Afrika ülkesinde kanlı saldırı
Dünya

Afrika ülkesinde kanlı saldırı

Nijer'de faaliyet gösteren DEAŞ terör örgütü sivilleri hedef aldı. Saldırılarda 58 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 00:03:00 - 2021-03-17 00:07:11
Afrika ülkesinde kanlı saldırı

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, motosikletli silahlı kişiler, dün Tillaberi bölgesindeki Banibangou mevkisinde kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırdı.

Olayda ilk belirlemelere göre 58 kişi yaşamını yitirdi. Bazı yerel kaynaklarda ölü sayısının 65 olduğu iddia edildi. Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, bölgede bir süredir faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'ın yapmış olabileceği belirtiliyor. Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

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