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Dünya Afrika ülkesinde askeri araca saldırı! 5 ölü
Dünya

Afrika ülkesinde askeri araca saldırı! 5 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 askerin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 17:15:00 -
Afrika ülkesinde askeri araca saldırı! 5 ölü

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Tsafe bölgesinde operasyona giden askerlerin aracına saldırı düzenlediğini belirtti.

Dosara, saldırıda beş askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, saldırıda silahlı kişilerin askerlere ait mühimmatı ele geçirdiği öne sürüldü.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce "uçuşa yasak bölge" ilan ettiği bölgede madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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