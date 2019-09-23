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Afrika ülkesinde art arda saldırılar! Çok sayıda sivil kaybı var

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da art arda meydana gelen iki saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:31
Afrika ülkesinde art arda saldırılar! Çok sayıda sivil kaybı var

Son haftalarda art arda saldırıların yaşandığı Burkina Faso'nun kuzeyinde gerçekleştirilen iki saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Bilgi Ajansının (AIB) yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler Bourzanga ve Bool Kiba köylerine saldırı düzenledi.

Saldırı sırasında Bourzanga'da 6, Bool Kiba'da 3 olmak üzere 9 sivil yaşamını yitirdi.

Güvenlik kaynakları ayrıca birçok sivilin kaybolduğunu açıkladı.

Öte yandan geçen hafta Boucle du Mouhoun bölgesindeki Sourou kentinde devriye görevi yapan askeri bir birliğe kurulan pusuda 5 asker hayatını kaybetmişti.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde olağanüstü hal uygulanıyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde, 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:31
  1. Burkina Faso
  2. Burkina Bilgi Ajansı (AIB)
  3. saldırı
  4. Bourzanga
  5. Bool Kiba
  6. Güvenlik kaynakları
  7. terör olayları
  8. olağanüstü hal

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