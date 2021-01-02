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Dünya Afrika ülkesi, terör saldırısıyla sarsıldı: 56 ölü
Dünya

Afrika ülkesi, terör saldırısıyla sarsıldı: 56 ölü

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 56 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 22:17:00 -
Afrika ülkesi, terör saldırısıyla sarsıldı: 56 ölü

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayda tamamı sivil 56 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı.

Bölgeye asker sevk edildiği belirtildi.

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