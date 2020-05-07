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Dünya

Afrika ülkesi felaketi yaşıyor! 65 kişi hayatını kaybetti

Ruanda’da şiddetli yağışlar nedeni ile meydana gelen selde 65 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:40:00 -
Afrika ülkesi felaketi yaşıyor! 65 kişi hayatını kaybetti

Ruanda’nın Gakenke bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeni ile sel meydana geldi. Yetkililer, meydana gelen sel nedeni ile 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 91 evin ise kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Yetkililer, ayrıca 5 köprüde ve kilometrelerce yolda hasar olduğunu duyurdu.

Meteoroloji Uzmanları, alışılmışın dışında şiddetli yağışlar konusunda halka uyarı yaparak, riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.

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