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Afrika ülkesi Cibuti IMF'den borç alacak

Yeniakit Publisher
2020-05-09 01:08:56 -
Afrika ülkesi Cibuti IMF'den borç alacak

ABUJA (AA) - Afrika ülkelerinden Cibuti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonundan (IMF) borç alacak.

IMF Müdür Yardımcısı Mitsuhiro Furusawa, yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 43,4 milyon ABD dolarının Cibuti hükümetine verilmesini kabul etti." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Kovid-19'un Cibuti ekonomisi üzerindeki etkisinin ağır olacağı kaydedilerek, "Hükümet, Kovid-19'un sağlık ve ekonomi alanındaki etkisiyle mücadele için kararlı adımlar attı ancak süreç Cibuti'yi dış finansal destek almaya itti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cibuti'den başka IMF'den borç alan Afrika ülkeleri arasında Kenya, Uganda, Malavi, Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komor Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Madagaskar, Mali, Mozambik, Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone ve Togo da yer alıyor.

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