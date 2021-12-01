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Sağlık Afrika, koronavirüs aşılarını kendi markasıyla üretecek
Sağlık

Afrika, koronavirüs aşılarını kendi markasıyla üretecek

Afrika'nın en büyük ilaç firmalarından Güney Afrikalı Aspen SA, fason üretimini yaptığı Johnson&Johnson marka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını artık kendi markasıyla üretip satacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 00:27:00 -
Afrika, koronavirüs aşılarını kendi markasıyla üretecek

Aspen SA ile Johnson&Johnson firmaları, paketleme süreci Güney Afrika'daki tesislerde gerçekleştirilen Kovid-19 aşılarının "Aspenovax" markasıyla piyasaya sürülmesi için fikri mülkiyet lisansı konusunda anlaşmaya vardı.

Buna göre, "Aspenovax" marka aşılar yalnızca Afrika ülkelerine dağıtılmak üzere üretilecek.

Ayrıca "Aspenovax" Johnson&Johnson firmasının yeni varyantlara karşı aşı güncellemelerinden de yararlanabilecek.

Aspen SA Üst Yöneticisi (CEO) Stephen Saad, Afrika ülkelerinin aşıya erişim konusunda kısıtlamalara maruz kaldığını vurgulayarak bu durumun Afrikalıları virüse karşı koruma ihtiyacına etkili bir yanıt verilmesini engellediğini belirtti.

Saad, "Aspenovax" aşılarının Afrika'nın sürdürülebilir şekilde Kovid-19 aşı üretimine kavuşmasında cesur bir adım olduğunu ifade etti.

Aspen SA, halihazırda yıllık 300 milyon aşı paketleme kapasitesine sahip. Firma 2023'e kadar kapasitesini 700 milyona yükseltmeyi hedefliyor.

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