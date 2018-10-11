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Afrika ile ticaret zirveye taşınıyor

Son 15 yılda Afrika kıtasına gerçekleştirilen ihracatın 5 katına, ithalatın 3 katına çıktığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda, dünyada esen korumacılık ve içe kapanma rüzgarlarının tersine Türkiye-Afrika ilişkilerini her açıdan zirveye taşımaktır” dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:19
Afrika ile ticaret zirveye taşınıyor

Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu’nun açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome, Ruanda Cumhuriyeti Başbakanı Edouard Ngirente, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zimbabve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nqobizitha Mangaliso Ndhlovu, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri Victor Harison’un katılımıyla gerçekleştirildi.

46 ülkeden temsilciler

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği iş birliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda düzenlenen forumun açılışında yaptığı konuşmada, foruma, Afrika’nın 46 ülkesinden devlet başbakanı, başbakan, bakanlar ve bakan yardımcıları düzeyinde katılım sağlandığını bildirdi.

Ayrıca 3 bölgesel Afrika örgütünün de, temsilcileriyle foruma katıldığını belirten Pekcan, bunların dışında aralarında Türk Eximbank, Afrika Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve (Türk) Eximbank’ın Afrika’da proje ortaklığı yaptığı İngiliz ve Alman Eximbankları da dahil 8 kredi ve finans kuruluşunun da etkinlikte bulunduğunu anlattı.

15 yılda önemli adımlar

Pekcan, organizasyon vesilesiyle yaklaşık 3 bin Afrikalı ve Türk işadamının bir araya geldiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve vizyonunda, 2003 yılında hayata geçen Afrika açılımı sayesinde Türkiye-Afrika ekonomik ilişkileri, tarihin altın çağını yaşamaktadır. 15 sene gibi kısa bir sürede Afrika kıtasına ihracatımız 5 katına, ithalatımız 3 katına çıkmış bulunmaktadır. 20 milyar doları aşmış bulunmaktayız. Karşılıklı temasların diğer olumlu gelişmesi de müteahhitlik ve yatırım alanında sağlanmıştır. Kuzey Afrika’da üstlendiğimiz müteahhitlik projelerinin yüzde 78’i, Sahra Altı Afrika’da üstlendiğimiz projelerin de yüzde 98’i Afrika açılımı yaptığımız döneme rastlamaktadır.”

Müteahhitlerin başarısı

“Toplam Afrika kıtasındaki müteahhitlik hizmetleri 66,4 milyar dolar... Ama bunun 55 milyar dolarını, son 15 sene Afrika açılımı sayesinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız” diyen Pekcan “Diğer bir deyişle, sektörümüz son 15 yılda Afrika’yı yeniden keşfetmiş ve zor coğrafyanın liderliğine oynamış bulunmaktadır. Bugün bu başarılı sonuçların rüzgarını arkamıza alarak Türkiye-Afrika İkinci Ekonomi ve İş Forumu’nu gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda, dünyada esen korumacılık ve içe kapanma rüzgarlarının tersine Türkiye-Afrika ilişkilerini zirveye taşımaktır” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:19
  1. Türkiye-Afrika İkinci Ekonomi ve İş Forumu

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