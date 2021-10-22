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Ekonomi Afrika ile ticaret İstanbul’da masaya yatırılıyor
Ekonomi

Afrika ile ticaret İstanbul’da masaya yatırılıyor

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun 3’üncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un ev sahipliğinde bugün İstanbul’da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:00:00 -
Afrika ile ticaret İstanbul’da masaya yatırılıyor

Türkiye, Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine “kazan-kazan” temelinde büyük önem veriyor. Bu çerçevede, 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ülkeleri ticaret hacmi 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştı. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumları, Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynuyor.

Bu çerçevede, ilk ikisi 2016 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun 3’üncüsü 21-22 Ekim’de İstanbul’da, Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliğinin iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi törenine katılacağı ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un ev sahipliğini yapacağı foruma, 41 ülkeden toplam 250 kişilik resmi heyetin gelmesi bekleniyor.

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