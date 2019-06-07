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Afrika için korkutucu açıklama: Her yıl 91 milyon kişi etkileniyor

Etiyopya'da düzenlenen bir programdan konuşan AfB Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, Afrika'da bozuk yiyecek tüketiminin her yıl on binlerce kişinin hayatına mal olduğunu ve her yıl 91 milyon kişiyi etkilediğini belirtti.

07 Haziran 2019 Cuma 17:03
Afrika için korkutucu açıklama: Her yıl 91 milyon kişi etkileniyor

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, Afrika'da bozuk yiyecek tüketiminden her yıl 91 milyon kişinin etkilendiğini söyledi.

"Güvenlik önceliğinin zamanı geldi"

Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki AfB genel merkezinde düzenlenen programda konuşan Quartey, kıtada bozuk gıdaların tüketiminin her yıl 91 milyon kişiyi hasta ettiğini vurgulayarak, "Afrika'da gıda güvenliğinin öncelik kazanmasının zamanı geldi." dedi.

"Ölümlerin dörtte biri Afrika'da"

Quartey, Afrika'da bozuk yiyecek tüketiminin her yıl on binlerce kişinin hayatına mal olduğunu da dile getirdi.

Mısır'ın Afrika Birliği Büyükelçisi Osama Muhammed Abdelkhalek de dünyada her yıl 137 bin kişinin bozuk gıda tüketiminin yol açtığı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğine işaret ederek, "Güvensiz gıda tüketiminden kaynaklanan ölümlerin dörtte biri Afrika'da." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 17:03
  1. Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey
  2. bozuk yiyecek
  3. Dünya Gıda Güvenliği Günü
  4. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa
  5. AfB
  6. Mısır'ın Afrika Birliği Büyükelçisi Osama Muhammed Abdelkhalek
  7. bozuk gıda tüketimi

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