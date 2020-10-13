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Aktüel Afrika Birliği: Kovid-19 krizi kıtanın zayıf yönlerini açığa çıkardı
Aktüel

Afrika Birliği: Kovid-19 krizi kıtanın zayıf yönlerini açığa çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:15:01 -
Afrika Birliği: Kovid-19 krizi kıtanın zayıf yönlerini açığa çıkardı

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu sağlık krizinin kıtanın zayıf yanlarını ve kırılganlığını ortaya çıkardığını söyledi.

Muhammed, bu yıl salgından dolayı videokonferans yöntemiyle düzenlenen 37. Olağan Yürütme Kurulu toplantısında, Birliğe üye ülkelerin koordineli ve sorumlu hareket ederek salgına karşı örnek bir mücadele sergilediğini ancak kıtanın dışa bağımlılığının kriz sırasında bir kez daha görüldüğünü ifade etti.

"Dikkat edilmesi gerekir ki bu sağlık krizi dramatik şekilde bizim zayıf yönlerimizi ortaya çıkardı ve kırılgan yanlarımızı da derinleştirdi." diyen Muhammed, kriz boyunca hayati öneme sahip sağlık malzemeleri, test kitleri ve solunum cihazlarında dışa bağımlılığı buna örnek gösterdi.

Muhammed, bu krizin, kıtanın sanayileşmesine yeniden yön verilmesi için bir fırsat olarak görülebileceğini de dile getirdi.

Birliğin 2020 yılı temasının "silahların susturulması" olduğuna işaret eden Muhammed, Sudan'da yaşanan olumlu gelişmelerin bu amaç uğrunda kaydedilmiş önemli bir merhale olduğunu ifade etti. Muhammed, "Umuyorum Libya da bu örneği takip eder." diye konuştu.

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