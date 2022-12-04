AFP İran Başsavcılığı'ndan son dakika flaş açıklama! İran Başsavcısı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı
AFP: İran Başsavcılığı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı.... Protestoların Eylül ayından bu yana sürüyor. 300'den fazla kişinin hayatını kaybetti. İran'da Başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri, dün açıklama yaptı. Zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını söylemişti.
AFP: İran Başsavcılığı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı.
ISNA haber ajansının aktardığına göre, Başsavcı Muntazeri “Ahlak polisinin yargıyla bir ilgisi” yok diyerek lağvedildiğini açıkladı.
AFP’nin aktardığı gelişmeye göre, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestoların sürdüğü İran’da Başsavcı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı.
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