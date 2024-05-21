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Gündem Afla paçayı yırttı hala maval okuyor! Cuntacı Çetin Doğan'dan nankörlüğe tam gaz devam
Gündem

Afla paçayı yırttı hala maval okuyor! Cuntacı Çetin Doğan'dan nankörlüğe tam gaz devam

Yeniakit Publisher
2024-05-21 19:28:00 - 2024-05-21 19:32:55
Afla paçayı yırttı hala maval okuyor! Cuntacı Çetin Doğan'dan nankörlüğe tam gaz devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affetmesiyle müebbetten kurtulan Çetin Doğan, bildiğini okumaya devam ediyor.

Darbeci Doğan, cezaevinden tahliye olur olmaz yaptığı işk açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Doğan, "Televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal görevin cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir" dedi.

Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen ise işi bir adım öteye götürerek, Erdoğan'a "hesap soracağız" tehdidini savurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çetin Doğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, Doğan'a, "Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım, aftan yararlananların listesine bakar, ‘Çetin Doğan sen orada yoksun’ der, geri içeri alırdım" dedi.

Darbeci Çetin Doğan Sözcü'den Aytunç Erkin’e konuştu.
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Doğan, kendisni hapis yatmaktan kurtaran Erdoğan'a hainlik etmeyi sürdürdü. Bahçeli'yi de hedefe koyan Çetin Doğan şunları söyledi:

"Ya enteresan. Cezaevi sınırları dışına çıkmışım, enteresan. Pes dedim. Bir düşmanlık yaratma, kamplaşma bazılarının isteği. Cumhurbaşkanının etrafında da sanıyorum ki yetkin hukukçular yok. Kendisine bu konu iyi anlatılmadı. Özgür Özel’in konuştuğunu biliyorum basından takip ettim. Biz bu konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. Af söz konusu değil doğrudan doğruya Anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir. ‘Af Anayasa’nın 87. Maddesinde doğrudan doğruya özel ve genel af Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir’ yazmaktadır.

Anayasa’nın 6. Maddesi 3’üncü fıkrasında da ‘hiçbir şahıs ve kurum kaynağını Anayasa’dan almayan devlet yetkisini kullanamaz’ diyor. Anayasa’nın 104’üncü maddesinde Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri yazılmıştır. Bu görevlerden bir tanesi de Adli Tıp tarafından verilmiş rapora göre sürekli hastalık, sakatlık ve kocamışlık halinde olanlar bırakılır. Kaldı ki emsal durumda olanlar daha evvel bırakıldı. Niçin bizim bir yıl daha uzun süre sonra kalmamızın sebebi bir türlü anlaşılamadı. Avukatım gerekli girişimlerde bulundu. Ben affedilmedim ki; affedilsem emekli orgeneral olurum. Ben emekli erim. Durum vaziyet bu. Benim hiçbir hakkım yok. Korumam yok, sade vatandaşım ve bundan da çok memnunum."

Cuntacı Çetin Doğan’dan çıkar çıkmaz nankörlük
Cuntacı Çetin Doğan’dan çıkar çıkmaz nankörlük

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Bahçeli’den cuntacı Çetin Doğan’a ayar! Ben cezaevi müdürü olsaydım…

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Bahçeli’den cuntacı Çetin Doğan’a ayar! Ben cezaevi müdürü olsaydım…

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Yorumlar

Kartalbey

Bunlar böyledir işte. Nankörlük diz boyu. Tayyip Bey eseri ile gurur duysun.

Bunlar cene ishali olmus kifayetsuz muhteris zavalli hasta okdugundan "REUSUN MERHAMETINE SIGINMIS" ir gòzu toprakta tipler.... ulan tovbe et giderayak, milletten saci bitmedik yetimden izur ve hellalik deiile...

Bunlar cene ishali olmus kifayetsuz muhteris zavalli hasta okdugundan "REUSUN MERHAMETINE SIGINMIS" ir gòzu toprakta tipler.... ulan tovbe et giderayak, milletten saci bitmedik yetimden izur ve hellalik dile...
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