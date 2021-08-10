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Gündem Afganların göçü artarak devam ediyor
Gündem

Afganların göçü artarak devam ediyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz yılın toplamında ülkemize gelen Afganlı düzensiz göçmen sayısı 50 bin 161 olurken, bu sayı bu yılın ilk 7 ayında 30 bin 578 olarak gerçekleşti. Yasa dışı yollarla, Türkiye’ye bu yıl gelen toplam düzensiz göçmen sayısı da son verilere göre 72 bin 879 olarak kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 09:39:00 -
Afganların göçü artarak devam ediyor

Koronavirüs salgınının başlamasıyla düşüşe geçen düzensiz göç dalgası grafiği, Afganistan’da Taliban güçlerinin ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirmesiyle yeniden yükselmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi harekatları ile Suriye’de güvenli bölgelerin oluşturulması, koronavirüsün dünyaya yayılması ile birlikte sokağa çıkma yasaklarıyla ülkemize yönelik göç dalgasında büyük düşüş yaşanırken, Afganistan’da Taliban güçlerinin ülkenin birçok kentini ele geçirmesi ile rakamlar bir anda yükselmeye başladı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılının toplamında Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 122 bin 302 olarak kayıtlara geçerken, bu yılın ilk 7 ayında 72 bin 789’a yükseldi. Ülkemize yasadışı yollarla gelen düzensiz göçmenlerin çoğunluğunu binlerce kilometre uzakta bulunan Afganların oluşturduğu yine Göç İdaresi verilerine yansıdı. Yıllara göre yakalanan düzensiz göçmen uyruk dağılımında birinci sırayı 30 bin 578 rakamı ile Afganlar alıyor. 2. sırayı 10 bin 693 kişiyle Suriyeliler takip ediyor.

Hapishaneler boşaltılıyor

Taliban, Afganistan’da son günlerde ele geçirdiği şehir ve yerleşim merkezi sayısını artırırken, bir taraftan da hapishanelerdeki suçluları serbest bırakıyor. Kapıları açılan cezaevlerinden binlerce suçlu ve Taliban yanlısının hiçbir tedbir alınmadan bırakılması hem Afganistan’ı hem de yasadışı yollarla gittikleri ülkeleri tehdit ediyor. Taliban’a karşı Afganistan hükümetinin mücadelesi ABD güçleri çekildikten sonra iyice zayıflarken, bazı bölgelerde kadınlar silahlanarak Taliban’a karşı direnmeye çalışıyorlar. Afgan gençler ise direnmek yerine ülkeyi terk ederek daha iyi bir yaşam için ulaşabildiği ülkelere doğru göç ediyor. 
Yeni Akit Gazetesi

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