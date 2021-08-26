Afganlar Pakistan sınırına akın etti!
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından havalimanlarında yoğunluğa neden olan Afganların bir kısmı Pakistan sınırına akın etti.
Taliban’ın Afganistan’da kontrolü almasının ardından ülkeden ayrılmaya çalışan Afganlar, Pakistan sınırına akın etti.
Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından çeşitli ülkeler, ülkede görev yapan askerlerini tahliye etme karar aldı. Askerlerin tahliyeleri gerçekleştirilirken, ülkeden ayrılmaya çalışan Afganlar da havalimanına akın etti.
Havalimanında izdiham oldu
Tahliye edilmeyi bekleyen Afganlar, havalimanında izdihama neden oldu.
Afganların bir kısmı da Pakistan sınırına akın etti. SpinBoldak sınır geçiş noktasına giden Afganlar, Pakistan’a geçmeye çalıştı. Bölgede bulunan son günlerde sınıra akın eden Afganların sayısında artış olduğunu ifade etti.