Afganistan'ın Gazne vilayetinde mayın patlaması! Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti!
Afganistan'ın Gazne vilayetinde mayın patlaması sonucu 9 çocuk hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Gazne vilayetinde mayın patlaması sonucu 9 çocuk hayatını kaybetti.
Afgabistan İslam Emirliği yönetiminin haber ajansı Bahktar'a konuşan Gazne Kültür ve Enformasyon Müdürü Molla Hamidullah Nisar, Giro ilçesinin Zedran köyünde Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali döneminden kalma patlamamış bir mayının dün infilak ettiğini belirtti.
Çocukların patlamamış mayını bulup oyun oynadıkları sırada patlamanın gerçekleştiğini kaydeden Nisar, olay sonucu 5'i kız 9 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.