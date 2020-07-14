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Dünya

Afganistan'ın başkentinde kanlı saldırı! Ölü ve yaralı siviller var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlaması sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:44:00 -
Afganistan'ın başkentinde kanlı saldırı! Ölü ve yaralı siviller var

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Surubi ilçesinde bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Surubi İlçe Kaymakamı Gevher Han Baburi, basına yaptığı açıklamada, Surubi'nin Cigdelik bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Saldırıyı üstlenen çıkmadı

Baburi, patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 11 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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