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Dünya Afganistan’ın 40 helikopteri o iki ülkeye kaçırılmış
Dünya

Afganistan’ın 40 helikopteri o iki ülkeye kaçırılmış

Taliban yetkilileri, önceki hükümetin düşmesinden bu yana 40’tan fazla Afgan helikopterinin Tacikistan ve Özbekistan’a kaçırıldığını doğruladı. Eski hükümetin düşüşü sırasında söz konusu ülkelere götürülen helikopterlerin tekrar Afganistan’a geri getirilmesi için girişimlere başlandığını ifade eden yetkililer, sorunun ne zaman çözüleceğinin henüz netleşmediğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 22:48:00 -
Afganistan’ın 40 helikopteri o iki ülkeye kaçırılmış

 

Münübe Yılmaz

Afganistan’da 20 yıl sonra yeniden kontrolü sağlayan Taliban yetkilileri, önceki hükümetin düşmesinden bu yana 40’tan fazla Afgan helikopterinin Tacikistan ve Özbekistan’a kaçırıldığını doğruladı. Eski hükümetin düşüşü sırasında söz konusu ülkelere götürülen helikopterlerin tekrar Afganistan’a geri getirilmesi için girişimlere başlandığını ifade eden yetkililer, sorunun ne zaman çözüleceğinin henüz netleşmediğini kaydetti. Taliban Hükümeti Sözcü Yardımcısı İnamullah Samangani, hem Tacikistan hem de Özbekistan’la görüşmelerin sürdüğünü söyleyerek, “Fakat helikopterlerimizin Afganistan’a teslimi hususunda henüz anlaşma sağlamış değiliz” dedi. 

“Pek çok kez talepte bulunduk, ama cevap alamadık”

Taliban’ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi de Özbekistan ve Tacikistan’a daha önce de helikopterlerin iadesi için pek çok kez talepte bulunduklarını, ama bu taleplerine karşılık herhangi bir cevap alamadıklarını belirtti.

Büyük çoğunluğu ABD hibesi 

İstatistiklere göre Afganistan, eski hükümet döneminde büyük çoğunluğu ABD’nin hibe ettiği 164’ten fazla helikoptere sahipti. Bu helikopterlerden kaçının ülke içinde kaldığı netleşmese de, Taliban, önceki hükümetin düşmesinden beri komşu ülkelere çok sayıda helikopterin uçtuğunu teyit etti.

Onlarca pilot Afganistan'ı terk etmişti

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesiyle birlikte birçok helikopter eski hükümet üyeleri tarafından komşu ülkelere kaçırılmıştı. Taliban'ın işbaşına gelmesiyle Afgan Hava Kuvvetlerinde görev yapan onlarca pilot da ülkeden ayrılmıştı. Halihazırda pilot eksikliği yaşayan Taliban yönetimi, Afganistan’ı terk eden pilotlara pek çok defa “Geri dönün” çağrısında bulundu.

 

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