Afganistan'ı, Pakistan'ı ve Irak'ı kan gölüne çevirdiler... Yeni hedefleri Venezuela

Irak'ta sivil ölümlerden sorumlu tutulan güvenlik şirketinin patronunun son birkaç aydır Trump'a yakın isimler ve sürgündeki Venezuelalı varlıklı muhaliflerden böylesi bir operasyon için yatırım ve siyasi destek arayışında olduğu kaydedildi.

Prince, ABD ve Avrupa'daki özel toplantılarda muhataplarına, Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido için 5 bin paralı asker kiralanması planını anlattı.

Konuyu yakından takip eden kaynaklardan biri, Erik Prince'in nisan ortalarına kadar toplantılara devam ettiğini aktardı.

Ancak Prince'in Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu devirmek için ne gibi bir plan sunduğu ya da nasıl bir operasyona gireceği ile ilgili detay verilmedi.

Beyaz Saray sözcüsü soruyu yanıtsız bıraktı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, Erik Prens'in hükümete Venezuela planı sunup sunmadığı ya da böylesi bir önerinin gelmesi halinde dikkate alınıp almayacağını yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'nun sözcüsü Edward Rodriguez, "Venezuela muhalefeti Prince ile güvenlik operasyonları görüşmedi." dedi. Rodriguez, konuyla ilgili diğer soruları yanıtsız bıraktı.

Amerikalı ve Venezuelalı bazı güvenlik uzmanları ise planın Venezuela'da iç savaşa yol açabileceği gerekçesiyle siyasi açıdan uzak ve potansiyel olarak da tehlikeli olduğunu belirtiyor.

5 bin paralı asker

Erik Prince'in sözcüleri ya da yakın çevresi bilgi paylaşımından kaçınsa da konuyu yakından takip eden bir kaynak, istihbarat faaliyetleriyle başlayacak harekatın bir sonraki aşamasında Kolombiya ve diğer Latin Amerika ülkelerinden kiralanacak 4 ile 5 bin paralı askerin Venezuela'da konuşlandırılarak operasyon yapılmasının düşünüldüğünü aktardı.

Ancak Prince'in kenti şirketlerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Adı Afganistan ve Irak Savaşı sırasında sivillere yapılan işkenceler ve insan hakları ihlalleriyle ön plana çıkan Blackwater şirketi, kötü imajını düzeltmek için daha önce iki defa isim değişikliğine gitti.

Kaynak: Euronews