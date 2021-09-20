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Dünya Afganistan'dan tahliyeler devam ediyor
Dünya

Afganistan'dan tahliyeler devam ediyor

Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Havalimanı'ndan tahliye edilen 230 kişiyi taşıyan bir uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere yola çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 03:46:00 -
Afganistan'dan tahliyeler devam ediyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar Havayolları'na ait dördüncü yolcu uçağı, bir süre önce Kabil Havalimanı'ndan 230'dan fazla yolcu alarak yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Hatır, uçakta Afganistan, ABD, Almanya, Belçika, İrlanda, Kanada, Fransa, İtalya, İngiltere, Finlandiya ve Hollanda vatandaşlarını taşıdığını belirtirken, kısa bir süre içinde Katar'ın başkenti Doha'ya ulaşacaklarını duyurdu.

9-10 Eylül'de Amerikalı ve Avrupalı ​​yolcuları taşıyan iki uçak ülkelerine hareket etmeden önce Kabil'den Doha'ya gelmişti.

Afganistan, ABD ve Avrupa vatandaşı yaklaşık 170 kişinin bulunduğu üçüncü uçak ise 18 Eylül'de Doha'ya iniş yapmıştı.

Katar, Taliban'la güvenli geçiş anlaşmasının ardından tahliyelere devam ediyor.

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